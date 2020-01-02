Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо попал в сферу интересов "Эвертона", сообщают Sport Mediaset и Calciomercato.
"Эвертон" недавно возглавил Карло Анчелотти, который хорошо знаком с Рабьо по работе в "ПСЖ". Сообщается, что мерсисайдцы готов заплатить за игрока 25 млн евро. Полгода назад француз перебрался в "Юве" на правах свободного агента. Также за игроком следит и "Арсенал".
Рабьо изначально плохо адаптировался к итальянскому чемпионату и жизни в стране. 24-летний игрок провел 12 матчей в составе "Ювентусе", но у него были проблемы как на поле, так и личного характера.
При этом другие итальянские источники говорят, что если "Юве" и продаст полузащитника, то это будет Эмре Джан, а не Рабьо.
Sport24
"Эвертон" готов заплатить 25 млн евро за Рабьо. В "Ювентус" игрок перешел полгода назад бесплатно
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