» » "Эвертон" готов заплатить 25 млн евро за Рабьо. В "Ювентус" игрок перешел полгода назад бесплатно

"Эвертон" готов заплатить 25 млн евро за Рабьо. В "Ювентус" игрок перешел полгода назад бесплатно

Полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо попал в сферу интересов "Эвертона", сообщают Sport Mediaset и Calciomercato.

"Эвертон" недавно возглавил Карло Анчелотти, который хорошо знаком с Рабьо по работе в "ПСЖ". Сообщается, что мерсисайдцы готов заплатить за игрока 25 млн евро. Полгода назад француз перебрался в "Юве" на правах свободного агента. Также за игроком следит и "Арсенал".

Рабьо изначально плохо адаптировался к итальянскому чемпионату и жизни в стране. 24-летний игрок провел 12 матчей в составе "Ювентусе", но у него были проблемы как на поле, так и личного характера.

При этом другие итальянские источники говорят, что если "Юве" и продаст полузащитника, то это будет Эмре Джан, а не Рабьо.

Sport24


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Теги: Ювентус Эвертон Рабьо Серия А АПЛ
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