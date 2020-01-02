Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ длится ровно 1 год

В четверг, 2 января 2020 года, "Ливерпуль" обыграл на своем поле "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Команда Юргена Клоппа продлила свою беспроигрышную серию в АПЛ до 37 матчей.Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в чемпионате Англии ровно 1 год назад. 3 января 2019 года команда Клоппа уступила в гостях "Манчестер Сити" со счетом 1:2 в 21-м туре АПЛ-2018/19.Беспроигрышная серия "Ливерпуля" — одна из самых длинных в истории АПЛ. Показатели лучше были только у "Арсенала" (49 матчей без поражений с мая-2003 по октябрь-2004) и "Челси" (40 матчей без поражений с октября-2004 по ноябрь-2005).Следующий матч "Ливерпуля" в чемпионате Англии состоится 11 января — в гостях против "Тоттенхэма".