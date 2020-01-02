Трент о беспроигрышной серии "Ливерпуля": в прошлом чемпионате у нас было одно поражение, и этого не хватило для титула

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд дал комментарий после матча АПЛ с "Шеффилд Юнайтед" (2:0)."Когда находишься в хорошей форме и поймал игру, хочется играть и играть. Мы довольны тем, как у нас идут дела. Мы набрали много очков, но знаем, что впереди еще много матчей, в выходные нас ждет игра на Кубок [с "Эвертоном"]. Ждем с нетерпением продолжения сезона.Мы по-прежнему непобедимы, но мы только пересекли экватор, и впереди еще долгий путь. На самом деле это [идти без поражений] тяжелее, чем говорят люди. В прошлом чемпионате у нас было одно поражение, и этого не хватило [для титула]. Нужно сохранять концентрацию в каждом матче", – сказал Трент.