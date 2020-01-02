"Лион" отклонил первое предложение "Челси" о покупке Дембеле

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле не перейдёт в "Челси". Об этом сообщает Sky Sports.Как сообщает источник, "Лион" получил информацию от СМИ об интересе к французскому форварду и отклонил первое предложение английского клуба размером в € 40 млн. Руководство клуба рассказало, что намерено сохранить 23-летнего игрока и хочет построить команду вокруг молодого нападающего.Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1. "Челси" располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе 36 очков в 21 турах. Следующий матч команда проведёт с "Ноттингем Форрест" дома. Встреча состоится 5 января.