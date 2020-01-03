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Линекер считает Хендерсона самым недооценённым игроком в истории АПЛ

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о полузащитнике "Ливерпуля" Джордане Хендерсоне.

"Думаю, Хендерсон является самым недооценённым игроком в истории английской Премьер-лиги. Мне кажется, я мог бы изменить это", — написал Линекер в своём "твиттере".

Джордан Хендерсон принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Полузащитник сборной Англии забил один гол и стал автором двух результативных передач. "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа сыграют с "Эвертоном" в рамках Кубка Англии. Встреча состоится 5 января на стадионе "Энфилд".

"Чемпионат"


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Теги: Линекер Хендерсон АПЛ Ливерпуль
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