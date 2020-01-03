Гвардиола: после 6 трофеев за год с "Барсой" каждый следующий сезон был неудачным для меня

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с иронией ответил на вопрос о том, считает ли он текущий сезон неудачным для себя."Год за годом я терпел неудачу после того, так как выиграл шесть трофеев в дебютном сезоне с "Барселоной". После этого я терпел неудачу год за годом. Я это принимаю, у меня нет проблем с этим", - цитирует Гвардиолу Marca.