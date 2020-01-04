"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в Кубке Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Шеффилд" обыграл "Брайтон" со счетом 1:0.



Кубок Англии



1/32 финала



Гол: Рич, 65



Брайтон энд Хоув Альбион: Баттон, Уэбстер, Скелотто, Балогун (Конноли, 46), Даффи, Бонг (Бернардо, 71), Биссума (Джаханбахш, 63), Стивенс, Гросс, Альсате, Мопе



Шеффилд Уэнсдей: Доусон, Бёрнер, Урхогайд, Фокс, Айорфа, Рич (Лис, 90), Ли, Мёрфи (Харрис, 71), Луонго, Пелюпесси, Флетчер (Уиннал, 55)



Предупреждения: Мопе, 34, Уиннал, 90+3