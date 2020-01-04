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"Лестер" хочет арендовать Демирала

"Лестер" заинтересован в подписании защитника "Ювентуса" Мериха Демирала и планирует продолжить переговоры по нему, сообщает Sky Sports.

Английский клуб уже предлагал 30 миллионов евро за 21-летнего турка, но получил отказ от руководства "бьянконери". Теперь "лисы" попытаются договориться об аренде футболиста.

Действующий контракт Демирала с туринцами рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей за "Юве", отличившись одной голевой передачей.

"СЭ"


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Теги: Лестер Демирал Ювентус Серия А АПЛ
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# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
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6 Тоттенхэм 21 30
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