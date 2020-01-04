"Лестер" хочет арендовать Демирала

"Лестер" заинтересован в подписании защитника "Ювентуса" Мериха Демирала и планирует продолжить переговоры по нему, сообщает Sky Sports.Английский клуб уже предлагал 30 миллионов евро за 21-летнего турка, но получил отказ от руководства "бьянконери". Теперь "лисы" попытаются договориться об аренде футболиста.Действующий контракт Демирала с туринцами рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей за "Юве", отличившись одной голевой передачей.