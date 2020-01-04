"Бешикташ" планирует сохранить в составе голкипера Лориса Кариуса, права на которого принадлежат "Ливерпулю", сообщает "Чемпионат.сом" со ссылкой на Fanatik.
Действующее соглашение об аренде Кариуса рассчитано до 30 июня 2020 года. "Бешикташ" может выкупить 26-летнего футболиста за € 8 млн, однако руководство турецкого клуба считает эту сумму завышенной. В сложившейся ситуации чёрно-белые хотят провести новые переговоры с "Ливерпулем" об аренде немецкого вратаря.
Кариус выступает за "Бешикташ" с августа 2016 года. В нынешнем сезоне он пропустил 30 мячей в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне. В активе Лориса 6 сухих встреч.
"Бешикташ" хочет снова арендовать Кариуса у "Ливерпуля"
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