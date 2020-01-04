Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниэл Джеймс отметил, что команда стремится выиграть трофей.
"Я хочу выиграть трофеи. Мы хотим выиграть Кубок лиги, пройти как можно дальше в Кубке Англии.
В АПЛ нам просто нужно и дальше побеждать в матчах. Мы хотим попасть в топ-4. Я думаю, что мы способны сделать это", - цитирует Джеймса Sports.ru со ссылкой на официальный сайт "красных дьяволов".
Джеймс: хочу выиграть трофеи с "МЮ". Мы способны попасть в топ-4 АПЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»