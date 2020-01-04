Форвард "Порт Вейла" Поуп - о Стоунзе: я ошибся, сказав, что смогу забивать по 40 голов, играя против него. Скорее по 50

Нападающий "Порт Вейл" Том Поуп подвел итоги матча 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Сити" (1:4), в котором он отметился голом.В июне минувшего года Поуп написал в твиттере, что смог бы забивать по 40 голов за сезон, играя против защитника "Ман Сити" Джона Стоунза в каждом туре, несмотря на вызовы футболиста "горожан" в сборную Англии и высокую зарплату."Я хотел бы заявить, что был совершенно неправ и сошел с ума, когда сказал, что смог бы забивать по 40 голов за сезон.Больше похоже, что по 50. Наслаждайтесь выходными", – отметил Поуп в своем твиттере.