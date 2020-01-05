Артета: Бьелса заставляет свою команду биться до конца и никогда не сдаваться

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета в преддверии домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с "Лидс Юнайтед" поделился мнением о наставнике белых Марсело Бьелсе."Главная особенность Бьелсы — то, чего он добивается от своей команды, как заставляет её биться до конца и никогда не сдаваться. Он вселяет уверенность в футболистов, и это причина того, что он, по моему мнению, является одним из самых успешных тренеров.Самое лучшее для меня — то, что если говорить о Марсело с его бывшими игроками, о нём можно услышать только хорошее. Они стали лучше как футболисты, как личности, они лучше стали понимать свою профессию.Да, я ожидаю увидеть "Лидс" в АПЛ в следующем сезоне. Долгое время слежу за тренером этой командой и знаю, насколько сложно будет играть против неё", - цитирует Артету пресс-служба "канониров" на официальном сайте клуба.