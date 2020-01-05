Клопп: под руководством Анчелотти "Эвертон" стал ещё опаснее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с "Эвертоном" поделился мнением о наставнике "ирисок" Карло Анчелотти."Возвращение Карло в Англию — это круто для соревнований и ещё круче для "Эвертона". Не уверен, что делаю кому-либо из нас одолжение, говоря это, но с футбольной точки зрения я действительно считаю его другом. Он удивительный человек.Анчелотти выиграл всё что можно, как футболист и как тренер. Несмотря на это, он остаётся скромным. В этом плане он является эталоном для тех, кто сейчас работает в футболе.Его влияние на "Эвертон" уже ощущается. Эта команда всегда была трудным соперником для нас из-за положительных эмоций, которые придаёт дерби. Под руководством Карло, с его опытом, они стали ещё опаснее", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".