"МЮ" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" о покупке Хименеса и Невеша

Руководство "Манчестер Юнайтед" в это зимнее трансферное окно хочет приобрести нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса и полузащитника "волков" Рубена Невеша. "Красные дьяволы" уже начали переговоры о покупке двух игроков, сообщает Goal.Трансферная стоимость Хименеса оценивается в € 42 млн. В нынешнем сезоне 28-летний мексиканец забил 17 мячей и отдал 9 голевых пасов в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.Трансферная стоимость Невеша оценивается в € 50 млн. В этой кампании 22-летний португалец записал в свой актив 3 гола и 2 результативные передачи в 31 встрече за "Вулверхэмптон" во всех турнирах.