В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" - 1:0.
Кубок Англии
1/32 финала
Гол: Джонс, 75
Ливерпуль: Адриан, Милнер (Ларуси, 9), Филлипс, Гомес, Уильямс, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70), Чиривелья, Лаллана, Джонс, Эллиот (Брюстер, 79), Ориги
Эвертон: Пикфорд, Холгейт, Коулман (Кен, 63), Динь, Мина, Уолкотт (Бернард, 79), Шнейдерлен, Тор Сигурдссон (Делф, 63), Сидибе, Ришарлисон, Калверт-Льюин
Предупреждения: Динь, 57
"Ливерпуль" выбил "Эвертон" из Кубка Англии
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