Бывший игрок "Челси" рассказал, как едва не убил Абрамовича

Бывший игрок "Челси" и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, как едва не переехал на автомобиле владельца синих Романа Абрамовича, который катался на велосипеде."Около трёх лет назад я отдыхал на шотландском острове Арран. Я ехал по северной части острова. Каждый раз, когда отправляюсь туда в отпуск, я объезжаю весь остров. Я свернул за угол наверх как раз перед Лохранзой и чуть не сбил парня на велосипеде. Среагировал лишь в последний момент, я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович. Какая бы это была история, если бы я убил Романа Абрамовича. Я бы скучал по нему. Его яхта была у берега, а он просто катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я", — цитирует Невина Mirror.