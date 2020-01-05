"МЮ" готов включить Лингарда в сделку по Мэддисону

"Манчестер Юнайтед" всеми силами желает заполучить лидера центра поля "Лестер Сити" Джеймса Мэддисона. Как сообщает Sunday Mirror, руководство манкунианского клуба предлагает "лисам" в обмен на 23-летнего полузащитника более € 50 млн евро и Джесси Лингарда.Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.27-летний Лингард в текущем сезоне провёл за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.