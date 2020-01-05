Клопп повторил рекорд Боба Пейсли

5 января "Ливерпуль" на своем поле с минимальным счетом обыграл "Эвертон" в матче 1/32 финала Кубка Англии.Как сообщает Sporf, "Эвертон" последний раз побеждал на "Энфилде" в октябре 1999 года, с тех пор прошло 7?405 дней, а "ириски" на выезде потерпели от красных 14 поражений и 10 раз сыграли вничью.При этом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп повторил рекорд легендарного коуча красных Боба Пейсли по длительности серии без поражений в мерсисайдских дерби — 10 игр. Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года и с тех пор ни разу не проигрывал "Эвертону".