Бывший футболист "Челси" и сборной России Алексей Смертин в интервью "Кухня Forbes" назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец лондонского клуба Роман Абрамович. Это полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов.
Отвечая на вопрос, о чем он в последний раз говорил с Абрамовичем, Смертин сказал: "Он первым делом начал расспрашивать про Россию, про российских футболистов — некоторых из них. Кого можно захантить? Да, действительно. Там и Головин был, и Смолов. Но это было несколько лет назад. Я поделился своей точкой зрения, потому что все-таки слежу за российским чемпионатом".
В настоящее время Головин играет за "Монако", а Смолов является игроком "Локомотива".
Экс-игрок "Челси" назвал российских футболистов, которыми интересовался Абрамович
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