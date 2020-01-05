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Источник: Лингард будет сотрудничать с агентом Райолой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард начал сотрудничество с агентом Мино Райолой. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, работа Райола полузащитником является частью более стратегии агента по установлению связей с большим количеством английских игроков. В "Манчестер Юнайтед" понимают, что хавбека будет сложнее удержать, учитывая отношения агента с клубом в последнее время. Союз Лингарда с агентом поднимет определённые вопросы о будущем полузащитника в команде. В ближайшем будущем станет известно, либо игрок продлит свой контракт, либо будет выслушивать предложения по выпускнику академии.

Джесси Лингард принял участие в 18 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Игрок не отметился результативными действиями. "Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.

"Чемпионат"


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Теги: Лингард Манчестер Юнайтед АПЛ Райола
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