"Манчестер Юнайтед" может подписать Уинкса в январе

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Уинксу. Об этом сообщает Daily Express.Как сообщает источник, полузащитник сборной Англии не пользуется авторитетом у нынешнего главного тренера команды Жозе Моуринью. За последний месяц Уинкс только однажды попал в стартовый состав в чемпионате Англии. Уже в январское трансферное окно клуб из Манчестер может попытаться подписать игрока."Манчестер Юнайтед" заинтересован в игроке, так как клубу нужно усилить линию полузащиты после травм Поля Погба и Скотта Мактоминая. На хавбека также претендует "Манчестер Сити", так как Хосеп Гвардиола ищет замену Фернандиньо, который, вероятно, покинет клуб в конце сезона.Гарри Уинкс принял участие в 16 матчах чемпионата Англии в этом сезоне. Полузащитник не отметился результативными действиями.