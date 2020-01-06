"Манчестер Сити" намерен усилить оборонительную линию в связи с кадровыми проблемами.
Как сообщает The Athletic, в сферу интересов "горожан" вошёл защитник донецкого "Шахтёра" Николай Матвиенко. По словам издания, для английского клуба не должно составить проблем заполучить 23-летнего футболиста, поскольку его контракт с "горняками" истекает летом 2021 года.
Также, как и сообщалось ранее, "Манчестер Сити" следит за защитником "Интера" Миланом Шкриньяром, однако приобрести словака будет труднее – его соглашение с миланским клубом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.
Матвиенко в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах украинской Премьер-лиги (13 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 1 жёлтую карточку.
"Чемпионат"
"Манчестер Сити" интересуется защитником "Шахтёра" Матвиенко
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