Сульшер: в дерби важна атмосфера. Исход матча может решить один момент

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити"."Ну, мы должны стремиться к таким выступлениям, как прошлый матч с "Манчестер Сити". За короткое время мы провели две очень качественные игры с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Мы знаем, что способны быть физически готовыми к кубковому матчу, но каждая игра живёт своей собственной жизнью. Оглядываясь назад, в прошлые матчи с таким соперником, так и хочется сказать: "Это тот самый "Манчестер Юнайтед", который мы хотим видеть". Но нам определённо ещё есть что улучшать и куда стремиться.Когда это дерби, очень важна атмосфера. И в любой день любая игра и исход матча могут измениться в течение одного момента, будь то решение судьи, удача, травма или красная карточка", — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.После 20 туров "Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" состоится завтра, 7 января, на стадионе "Олд Траффорд".