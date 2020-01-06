» » Сульшер: Лингард работает, не поднимая головы. Возвращается Джесси, которого я знал

Сульшер: Лингард работает, не поднимая головы. Возвращается Джесси, которого я знал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Джесси Лингард стал меньше пользоваться социальными сетями и больше работать.

Ранее англичанин в интервью признался, что опасался за свое будущее в клубе после того, как летом опубликовал в твиттере видео, на котором он шутил вместе с партнером по команде Маркусом Рэшфордом и другими своими друзьями.

За этот поступок футболист получил критику и строгий упрек от Сульшера, который сказал ему быть сдержаннее в использовании твиттера и инстаграма.

Напомним, Лингард уже на протяжении года не забивает и не отдает голевых передач в АПЛ.

"Мы хотим, чтобы он снова забивал и делал голевые передачи. Никто не бегает так много, как Джесси. Он — отличный спусковой крючок в нашей игре в прессинг. У него живой игривый характер, но я не думаю, что вы видите от него такую же активность в социальных сетях, как раньше. Лингард усердно работает, не поднимая головы, и возвращается к тому Джесси, которого я знал", — цитирует Сульшера Daily Mail.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лингард Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Раньери поставил Ригони ультиматум, чтобы определить судьбу игрока в "Сампдории"
Сульшер: Лингард работает, не поднимая головы. Возвращается Джесси, которого я знал
"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ: здоров, как космонавт! 1
Минамино: "Энфилд" - лучший стадион для футболистов
"Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"
Рико хочет остаться в "ПСЖ" после окончания срока аренды
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" пытаются перехватить Кавани у "Атлетико"
Сульшер: в дерби важна атмосфера. Исход матча может решить один момент
Легенда киевского "Динамо" Демьяненко возглавил словацкую команду
Флик: не могу себе представить сейчас уход Боатенга из "Баварии"
Вейналдум может покинуть "Ливерпуль"
Артета не исключает, что вернёт Джаке капитанскую повязку в "Арсенале"
"Манчестер Сити" интересуется защитником "Шахтёра" Матвиенко 1
Кришито: как капитан, я должен вести "Дженоа" за собой
Источник: С. Бакаев подписал 5-летний контракт с "Рубином" 18
Видаль, скорее всего, не уйдёт из "Барселоны" до лета. Вальверде попросил его остаться
Рико: "ПСЖ" — один из крупнейших клубов в мире
Многие не поняли, что вчера «Матч ТВ» показал финал-2011. Чем каналу занять зрителей на Евро-2020 2
Чугайнов: российский футбол деградирует
"Манчестер Юнайтед" может подписать Уинкса в январе
Гвардиола: когда у "МЮ" есть возможность бежать, они одни из лучших. И не только в Англии
Хавбек "Фламенго" Рейниер отреагировал на слухи о переходе в "Реал"
Артета: после побед начинаешь от них зависеть. В "Арсенале" мы и пытаемся сделать это
Орлов: мне стало смешно, когда Черчесов включил Зобнина в пятерку лучших игроков 5
"Бавария" сделала "Реалу" запрос по Хакими, играющему в аренде за "Боруссию" Д
Игрок "Нефтехимика" Макаров перейдет в "Рубин", а не в ЦСКА 1
"Пустое поколение". Орлов раскритиковал российских игроков "Зенита" 34
Источник: Лингард будет сотрудничать с агентом Райолой
Владелец "Альмерии" в шутку боднул Зидана головой в грудь, сымитировав удар в Матерацци на ЧМ-2006 1
"Ювентус" надеется подписать Икарди
Все новости