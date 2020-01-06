Сульшер: Лингард работает, не поднимая головы. Возвращается Джесси, которого я знал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Джесси Лингард стал меньше пользоваться социальными сетями и больше работать.Ранее англичанин в интервью признался, что опасался за свое будущее в клубе после того, как летом опубликовал в твиттере видео, на котором он шутил вместе с партнером по команде Маркусом Рэшфордом и другими своими друзьями.За этот поступок футболист получил критику и строгий упрек от Сульшера, который сказал ему быть сдержаннее в использовании твиттера и инстаграма.Напомним, Лингард уже на протяжении года не забивает и не отдает голевых передач в АПЛ."Мы хотим, чтобы он снова забивал и делал голевые передачи. Никто не бегает так много, как Джесси. Он — отличный спусковой крючок в нашей игре в прессинг. У него живой игривый характер, но я не думаю, что вы видите от него такую же активность в социальных сетях, как раньше. Лингард усердно работает, не поднимая головы, и возвращается к тому Джесси, которого я знал", — цитирует Сульшера Daily Mail.