Гвардиола: "МЮ" начинает играть так, как этого хочет Сульшер. Тренерам нужно время

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Юнайтед" в Кубке английской лиги и оценил работу Уле Гунара Сульшера на посту тренера команды."Мне кажется, Уле начинает видеть в команде те черты, которые ему и нужны. Нелегко управлять большой командой. От тренера всегда требуют побед, но тренерам нужно время. Я думаю, "Юнайтед" начинают играть именно так, как хочет Уле.В прошлом месяце мы уже играли с "МЮ". Тогда мы пропускали контратаки, потому что они умудрялись за две-три секунды доставить мяч до штрафной площади. "МЮ" играет в отличном темпе, у них в составе есть очень талантливые исполнители", — цитирует Гвардиолу As.