"Ливерпуль" объявил о заключении контракта с Nike

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с американской фирмой Nike.Длительность контракта не разглашается, однако уточняется, что он многолетний. Сотрудничество сторон вступит в силу начиная с сезона-2020/2021. В его рамках Nike будет производить экипировку для мужских и женских команд "Ливерпуля", а также молодёжных составов и тренерских штабов. Помимо игровой формы, будет производиться тренировочная и повседневная.Напомним, в настоящее время техническим спонсором "Ливерпуля" является другая американская компания – New Balance. Осенью прошлого года производитель экипировки захотел продлить истекающий контракт с клубом, активировав пункт, по условиям которого он может остаться техническим спонсором, если повторит самое выгодное предложение конкурента. New Balance был готов платить красным столько же, сколько и Nike, однако мерсисайдцы не хотели продолжать с ним сотрудничество. Суд по итогам разбирательства встал на сторону "Ливерпуля".