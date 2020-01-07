Полузащитник "Челси" Дринкуотер близок к переходу в "Астон Виллу"

Полузащитник Дэнни Дринкуотер, проводивший первую часть сезона-2019/20 в составе "Бернли", близок к переходу в "Астон Виллу". Как сообщает The Sun, футболист уже прилетел в расположение клуба, чтобы пройти медицинское обследование.Права на 29-летнего футболиста принадлежат "Челси". В "Бернли" Дринкуотер играл на правах аренды, но по ходу первой части сезона появился на поле лишь два раза.В "Астон Вилле" Дринкуотер рассматривается в качестве замены Джону Макгинну, который выбыл на долгий срок из-за травмы. Речь также идет об аренде.