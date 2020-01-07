Погба - о своем состоянии после наркоза: чуть не выпил собственную мочу

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба, перенесший 7 января операцию на лодыжке, признался, что побывал в сильном коматозе и, придя в себя, едва не выпил собственную мочу, перепутав ее на вид с яблочным соком."Я даже не знаю, в порядке ли я, под кайфом или трезвый — трезвым я не выгляжу, потому не спрашивайте, прошла ли операция успешно, потому что я не знаю. Я не чувствую пальцев на ногах, но я все еще жив, и это хорошие новости.После операции нужно улыбаться. Я все еще жив, все прошло хорошо. Они мне что-то дали, даже не знаю что, но мне хорошо! Они что-то взяли и воткнули мне в руки, а потом попросили думать о хорошем. Я думал о сыне, но не так уж и быстро отключился. Что случилось потом, я не знаю. Я просто очнулся и спросил: "Где я?" Думал, могу выпить собственную мочу, она выглядит как яблочный сок.Люди говорили мне, что я выгляжу пьяным. Я не пил алкоголь, меня чем-то напичкали, сказали расслабиться, говорили на хорошем французском.Я представил, что нахожусь в Дубае, а потом очнулся и не мог поднять ногу. Я не знал, где нахожусь, но я не пьян", — сказал Погба на видео, опубликованном в сториз инстаграма.Позже француз удалил видео и залил новое, в котором признался, что не помнит, чтобы он загружал первые ролики.