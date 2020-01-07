Экс-футболист "Челси" рассказал о самой запоминающейся речи Моуринью. После нее они стали чемпионами

Бывший футболист "Челси" Алексей Смертин дал интервью, в котором рассказал о самой запоминающейся речи бывшего главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью. При португальце "Челси" в 2005 году стал чемпионом Англии — впервые за 50 лет."Моуринью приехал победителем Лиги чемпионов с "Порту", собрал нас и спрашивает: "Ребят, вы играете в лучшем чемпионате мира, клуб крайне известный, традиционно сильный, сами игроки вы топовые, скажите, кто-нибудь из вас что-то выигрывал?"Тишина."А я выиграл. Я пришел сюда выигрывать, потому что, знайте, карьера футболиста коротка, и она определяется не нулями на банковском счете, а регалиями и медалями, которые вы завоюете. И очевидно, что чем лучше ты играешь, тем ты больше зарабатываешь".Слова, казалось бы, простые, но они настолько возымели успех, что мы в итоге выиграли чемпионство спустя 50 лет. Впервые", — цитирует Смертина Forbes.