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Силва: в первом тайме "Ман Сити" мог забить "МЮ" четыре или пять голов

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед".

"В первом тайме мы могли забить четыре или пять голов. Моменты у команды были. Во втором тайме "МЮ" стал прессинговать нас выше, мы же подустали, но в целом довольны итогом.

Я насладился своей ролью – всё сработало, "Ман Сити" победил. Гвардиола хотел видеть ещё одного игрока в центре поля", - цитирует Силву Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Силва Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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