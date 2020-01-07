Силва: в первом тайме "Ман Сити" мог забить "МЮ" четыре или пять голов

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед"."В первом тайме мы могли забить четыре или пять голов. Моменты у команды были. Во втором тайме "МЮ" стал прессинговать нас выше, мы же подустали, но в целом довольны итогом.Я насладился своей ролью – всё сработало, "Ман Сити" победил. Гвардиола хотел видеть ещё одного игрока в центре поля", - цитирует Силву Sky Sports.