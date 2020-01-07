Матип и Шакири восстановились после травм и готовы помочь "Ливерпулю" в матче с "Тоттенхэмом"

2 футболиста "Ливерпуля" покинули клубный лазарет перед игрой 22-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Речь идет о защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Джердане Шакири.Матип из-за травмы колена не играл три месяца, а Шакири не был в строю с конца декабря, когда травмировался в игре с "Вулверхэмтоном". 7 января оба футболиста работали в общей группе.Матч "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" состоится 11 января в Лондоне и начнется в 20.30 по московскому времени.