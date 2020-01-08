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"Интер" начал переговоры по трансферу Янга

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём "твиттере".

Как информирует источник, итальянский клуб готов предложить Янгу контракт до 2021 года. Главный тренер "Интера" Антонио Конте лично хочет видеть англичанина в своём составе. Контракт футболиста с манкунианцами заканчивается уже летом, и он вправе вступать в переговоры с другими клубами. Сам 34-летний защитник также готов принять предложение миланской команды. Эшли Янг может стать уже третьим игроком, перешедшим из стана "красных дьяволов" в "Интер". Ранее летом в команду пришли Ромелу Лукаку и Алексис Санчес на правах годичной аренды.

Эшли Янг принял участие в 12 матчах английского чемпионата в этом сезоне и не отметился результативными действиями.

"Чемпионат"


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Теги: Интер Янг Манчестер Юнайтед Серия А АПЛ
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# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
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3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон 21 30
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20 Норвич 21 14
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# Команда И О
1 Ювентус 18 45
2 Интер 18 45
3 Лацио 17 39
4 Рома 18 35
5 Аталанта 18 34
6 Кальяри 18 29
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20 СПАЛ 18 12
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