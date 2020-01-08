Ассистент Клоппа: мозг Юргена работает не так, как у остальных людей

Пепейн Лейндерс, ассистент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, поделился впечатлениями от работы с немецким наставником в английском клубе."Клопп – настоящий лидер. Он вдохновляет и мотивирует. Юрген продолжает удивлять меня каждый день тем, что говорит. Его мозг работает не так, как у остальных людей!Юрген видит ситуации и процессы насквозь. В нём нет никакого эгоизма, он действительно старается всегда искать правильные решения. Когда он разговаривает с игроками, то делает это от сердца, и его слова доходят до сердец футболистов. У него есть удивительная способность доводить все мысли до игроков. В наше время это нелегко, особенно с этим уровнем игроков.Клопп создал такую атмосферу, в которую все поверили. Он решает проблемы ещё до того, как они возникают, и может заставить всех поверить в общую идею. Игроки безмерно уважают Юргена", – сказал Лейндерс.