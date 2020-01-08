Эмери рассказал, что мог возглавить "Эвертон" после ухода из "Арсенала"

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о несостоявшемся назначении на пост наставника "Эвертона" после увольнения из стана "канониров" в конце ноября прошлого года."Эвертон" интересовался мной, и я рассматривал этот вариант. Я не сказал "нет", мы даже провели трёхчасовое интервью. Они хотели заполучить меня, ещё когда я переходил в "Пари Сен-Жермен". Но я захотел сделать паузу для размышлений. Сейчас я намерен остаться в Мадриде, а затем отправиться в Валенсию и в Лондон. Я также хочу посетить своих родственников в Сан-Себастьяне", — цитирует Эмери Cadena Ser.Напомним, главным тренером "Эвертона" в итоге стал итальянский специалист Карло Анчелотти, известный по работе в "Ювентусе", "Милане", "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Реале", "Баварии" и "Наполи".