"Челси" готов предложить за защитника "Вест Хэма" 40 миллионов фунтов

"Челси" заинтересован в приобретении центрального защитника "Вест Хэма" Исса Диопа.По информации Daily Express, 22-летний игрок стал главной трансферной целю лондонцев на январь, и они готовят по нему предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро)."Челси" стремится усилить оборонительную линию и считает француза идеальным подписанием этой зимой.На футболиста также претендует "Тоттенхэм".В текущем сезоне Диоп провел 15 матчей в АПЛ. Его контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до июня 2023 года. "Молотобойцы" приобрели защитника у "Тулузы" в 2018 году за 25 миллионов евро.