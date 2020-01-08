"Челси" заинтересован в приобретении центрального защитника "Вест Хэма" Исса Диопа.
По информации Daily Express, 22-летний игрок стал главной трансферной целю лондонцев на январь, и они готовят по нему предложение в размере 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро).
"Челси" стремится усилить оборонительную линию и считает француза идеальным подписанием этой зимой.
На футболиста также претендует "Тоттенхэм".
В текущем сезоне Диоп провел 15 матчей в АПЛ. Его контракт с "Вест Хэмом" рассчитан до июня 2023 года. "Молотобойцы" приобрели защитника у "Тулузы" в 2018 году за 25 миллионов евро.
Sport24
"Челси" готов предложить за защитника "Вест Хэма" 40 миллионов фунтов
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