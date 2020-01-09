» » "Барселона" готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются "Арсенал" и "МЮ"

"Барселона" готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются "Арсенал" и "МЮ"

"Барселона" открыта к предложениям по защитнику команды Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Metro.

Как информирует источник, оба клуба Премьер-лиги нуждаются в укреплении защитной линии и готовы пригласить футболиста сборной Франции в свою команду. Сам 26-летний игрок заявил, что хотел бы завершить карьеру в "Барселоне", но нуждается в игровой практике, вследствие чего готов выслушать предложения от других клубов. Француз принял участие всего в четырёх матчах текущего сезона Ла Лиги из-за полученных травм, а также проиграв конкуренцию защитникам Жерару Пике и Клеману Лангле.

Действующий контракт Самуэля Юмтити с "Барселоной" действует до июня 2023 года, и клуб готов продать игрока за сумму около € 20 млн.

"Чемпионат"


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Теги: Барселона Юмтити Ла Лига Манчестер Юнайтед АПЛ Арсенал
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
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5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед 21 29
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10 Арсенал 21 27
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2 Реал Мадрид 19 40
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4 Севилья 19 35
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6 Валенсия 19 31
...
20 Эспаньол 19 11
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