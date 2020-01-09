"Барселона" готова продать Юмтити в январе. Игроком интересуются "Арсенал" и "МЮ"

"Барселона" открыта к предложениям по защитнику команды Самуэлю Юмтити. Об этом сообщает Metro.Как информирует источник, оба клуба Премьер-лиги нуждаются в укреплении защитной линии и готовы пригласить футболиста сборной Франции в свою команду. Сам 26-летний игрок заявил, что хотел бы завершить карьеру в "Барселоне", но нуждается в игровой практике, вследствие чего готов выслушать предложения от других клубов. Француз принял участие всего в четырёх матчах текущего сезона Ла Лиги из-за полученных травм, а также проиграв конкуренцию защитникам Жерару Пике и Клеману Лангле.Действующий контракт Самуэля Юмтити с "Барселоной" действует до июня 2023 года, и клуб готов продать игрока за сумму около € 20 млн.