Кейну будет сделана операция. Нападающий вернется к тренировкам не раньше апреля

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн, у которого врачи диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия, будет прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что к тренировкам капитан сборной Англии вернется не раньше апреля.Кейн получил повреждение задней поверхности бедра в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (0:1). В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 официальных матчах, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи."Тоттенхэм" последний матч в сезоне-2019/20 АПЛ проведет 17 мая. Таким образом Гарри Кейн может успеть принять участие в семи встречах, если к игре 32-го тура с "Шеффилд Юнайтед" (4 апреля) будет готов.