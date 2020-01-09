"Ньюкасл" выпустил календарь на 2020 год с игроками, ушедшими из клуба

The mindset of #NUFC as a club, neatly summed up in the 2020 calendar:— Ketch ????? (@ketchell) January 8, 2020
? Perez & Rondon on the front
? Perez for January?
? Kenedy July ????
? Old kit (18 months old)
? No thought, care or planning pic.twitter.com/9ihiJyqOSH
На страницах настольного календаря присутствуют Айосе Перес, Саломон Рондон и Кенеди. Все трое ушли из "Ньюкасла" летом 2019 года.
Интересно, что Перес, который запечатлен на январской странице, сейчас выступает за "Лестер" и 1 января забил "Ньюкаслу" в матче 21-го тура АПЛ.
"Ньюкасл" признал, что календарь не прошел надлежащего контроля качества, несмотря на то, что его видели сотрудники клуба до того, как он поступил в продажу. "Сороки" начали внутреннее расследование, чтобы определить, как это произошло и избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Как отмечает The Telegraph, низкое качество календаря частично объясняется тем, что за его производство отвечает компания Danilo, которая требует присылать изображения в конце июня. После этого календари печатаются в Южной Корее, а затем их отправляют в Великобританию для продажи.
Sport24