"Ньюкасл" выпустил календарь на 2020 год с игроками, ушедшими из клуба

Болельщики "Ньюкасла", купившие официальный клубный календарь на 2020 год, обнаружили в нем изображения трех футболистов, которые уже не выступают за клуб.

The mindset of #NUFC as a club, neatly summed up in the 2020 calendar:



? Perez & Rondon on the front

? Perez for January?

? Kenedy July ????

? Old kit (18 months old)

? No thought, care or planning pic.twitter.com/9ihiJyqOSH — Ketch ????? (@ketchell) January 8, 2020

На страницах настольного календаря присутствуют Айосе Перес, Саломон Рондон и Кенеди. Все трое ушли из "Ньюкасла" летом 2019 года.Интересно, что Перес, который запечатлен на январской странице, сейчас выступает за "Лестер" и 1 января забил "Ньюкаслу" в матче 21-го тура АПЛ."Ньюкасл" признал, что календарь не прошел надлежащего контроля качества, несмотря на то, что его видели сотрудники клуба до того, как он поступил в продажу. "Сороки" начали внутреннее расследование, чтобы определить, как это произошло и избежать повторения подобных ситуаций в будущем.Как отмечает The Telegraph, низкое качество календаря частично объясняется тем, что за его производство отвечает компания Danilo, которая требует присылать изображения в конце июня. После этого календари печатаются в Южной Корее, а затем их отправляют в Великобританию для продажи.