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"Ньюкасл" выпустил календарь на 2020 год с игроками, ушедшими из клуба

Болельщики "Ньюкасла", купившие официальный клубный календарь на 2020 год, обнаружили в нем изображения трех футболистов, которые уже не выступают за клуб.


На страницах настольного календаря присутствуют Айосе Перес, Саломон Рондон и Кенеди. Все трое ушли из "Ньюкасла" летом 2019 года.

Интересно, что Перес, который запечатлен на январской странице, сейчас выступает за "Лестер" и 1 января забил "Ньюкаслу" в матче 21-го тура АПЛ.

"Ньюкасл" признал, что календарь не прошел надлежащего контроля качества, несмотря на то, что его видели сотрудники клуба до того, как он поступил в продажу. "Сороки" начали внутреннее расследование, чтобы определить, как это произошло и избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Как отмечает The Telegraph, низкое качество календаря частично объясняется тем, что за его производство отвечает компания Danilo, которая требует присылать изображения в конце июня. После этого календари печатаются в Южной Корее, а затем их отправляют в Великобританию для продажи.

Sport24


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Теги: Ньюкасл АПЛ
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