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Жиру согласовал контракт с "Интером". Игрок может перейти в клуб уже зимой

Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии уже зимой. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как информирует источник, футболист сборной Франции согласовал условия личного контракта с итальянским клубом. Однако он будет действовать только в том случае, если игрок перейдёт в "Интер" в январское трансферное окно, а не летом, когда нападающий станет свободным агентом. Сейчас итальянский клуб собирается начать переговоры с "Челси" относительно трансферной стоимости футболиста. Английский клуб намерен выручить за Жиру до € 10 млн, в то время как миланцы не готовы предложить больше € 5 млн.

Оливье Жиру также имеет предложения от других клубов английской Премьер-лиги, но приоритетным вариантом является переход в "Интер", чтобы воссоединиться с бывшим главным тренером "Челси" Антонио Конте.

"Чемпионат"


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Теги: Жиру Интер Челси АПЛ Серия А
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