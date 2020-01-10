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Клопп попросил журналистов узнать в гугле, на какой позиции играл Моуринью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Тоттенхэмом" попытался вспомнить, на какой позиции играл тренер "шпор" Жозе Моуринью. Немецкий специалист обратился за помощью к журналистам.

"Кто-нибудь знает, на какой позиции играл Моуринью? Не вините меня, если сами не знаете. Так что? Кажется, он был голкипером… Я хочу знать. Давайте, загуглите. У нас есть время", - цитирует Клоппа The Sun.

Один из журналистов сказал Клоппу, что времени нет, на что тренер ответил: "А у меня есть".

Узнав, что Моуринью был полузащитником, немец принес ему извинения.

"Прости, Жозе. Он играл в воротах в благотворительном матче, вот я и подумал…" — сказал Клопп.

Моуринью в игровые годы выступал за португальские клубы "Риу Аве", "Белененсиш", "Сезимбра" и "Комерсиу и Индустрия".

Sport24.ru


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Теги: Ливерпуль Тоттенхэм Клопп Моуринью АПЛ
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