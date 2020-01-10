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Конте: я пытался купить Ибрагимовича в "Челси", он может многое дать "Милану"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поприветствовал в Серии А нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Прежде всего, я хочу поприветствовать Ибру. Он великий чемпион. Я пытался пригласить его еще в "Челси", очень уважаю Ибрагимовича — это отличный футболист.

Думаю, Златан может многое дать "Милану". Его индивидуальность поможет другим футболистам становиться лучше. Полагаю, тренерам жизненно важно иметь таких игроков, которые ведут за собой других. В таком случае все становится намного проще", — цитирует Конте Goal.

Sport24.ru


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Теги: Конте Интер Серия А Милан Челси АПЛ
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