Главный тренер "Интера" Антонио Конте поприветствовал в Серии А нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.
"Прежде всего, я хочу поприветствовать Ибру. Он великий чемпион. Я пытался пригласить его еще в "Челси", очень уважаю Ибрагимовича — это отличный футболист.
Думаю, Златан может многое дать "Милану". Его индивидуальность поможет другим футболистам становиться лучше. Полагаю, тренерам жизненно важно иметь таких игроков, которые ведут за собой других. В таком случае все становится намного проще", — цитирует Конте Goal.
Sport24.ru
Конте: я пытался купить Ибрагимовича в "Челси", он может многое дать "Милану"
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