» » "Кристал Пэлас", который интересовался Чаловым, арендовал форварда "Эвертона" Тосуна

"Кристал Пэлас", который интересовался Чаловым, арендовал форварда "Эвертона" Тосуна

Нападающий "Эвертона" Дженк Тосун на правах аренды перешел в "Кристал Пэлас". Об этом сообщает официальный сайт "Кристал Пэласа".

Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне Тосун принял участие всего в пяти матчах чемпионата Англии, забив один гол.

Ранее сообщалось, что "Кристал Пэлас" может приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова, но англичане не сумели договориться с красно-синими о сумме трансфера.


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Теги: Кристал Пэлас Тосун Эвертон Трансферы АПЛ
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