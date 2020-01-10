"Ювентус" ищет нового вратаря, который надолго останется первым номером команды. По информации Sport Mediaset, бьянконери хотят оформить трансфер голкипера "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.
"Ювентус" намерен предложить 20-летнему футболисту пятилетний контракт с зарплатой 9 млн евро в год, что на 3 млн больше его зарплаты в "Милане". Отмечается, что на переход могут повлиять хорошие отношения туринского клуба с агентом голкипера Мино Райолой.
Доннарумма провел 17 матчей в Серии А в нынешнем сезоне и пропустил 23 гола.
Sport24
"Ювентус" предложит Доннарумме 5-летний контракт и готов ему платить 9 млн евро в год
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»