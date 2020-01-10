Гол Сона в ворота "Бернли" признан лучшим в АПЛ в декабре

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан автором самого красивого гола в чемпионате Англии в декабре.

Лигой признан лучший гол, забитый 27-летним хавбеком в игре 16-го тура с "Бернли" (5:0): южнокореец отличился на 32-й минуте, подобрав мяч у собственной штрафной и протащив его к воротам соперника, пробежав 71,4 метра.