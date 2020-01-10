"Челси" потерял Пулишича из-за травмы на несколько недель

Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич выбыл на несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Об этом сообщил главный тренер клуба Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем с "Бёрнли"."Пулишич пропустит несколько недель из-за травмы приводящей мышцы. Мы расстроены этим, и это удар по нам. Ещё до Рождества он пожаловался на некоторую усталость, поэтому из-за опасений травмы я вывел его из команды на какое-то время. Он очень талантливый игрок, который умеет создавать моменты для партнёров", — приводит слова Лэмпарда Goal.В 22-м туре английской Премьер-лиги "Челси" примет "Бёрнли". Встреча состоится сегодня, 11 января. Начало – в 18:00 мск."Челси", набрав 36 очков в 21 матче, занимает 4-е место в АПЛ. "Бёрнли" (24) – 15-е.