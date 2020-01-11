Клопп: снова хочу приз тренеру месяца. Это значит, что "Ливерпуль" выиграл большинство матчей

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп озвучил мнение о беспроигрышной серии команды."Боже мой, кто отправляет вас задавать подобные вопросы? Мы ни секунды не думали об этом и не будем делать этого сейчас. Если бы мы начали думать о рекордах, мы бы не выиграли столько матчей. Думаю, что в спорте ни одна команда в истории не ставила рекорды из-за одного лишь желания установить рекорд. Если рекорд случается, это происходит из-за того, что вы сосредоточены на правильных вещах. Каждый выполняет свою работу, и в итоге это может вылиться во что-то хорошее. Это нормально, в этом нет ничего особенного.Что бы ни происходило вокруг, о каких бы рекордах ни говорили люди, мне все равно. Я не знаю, сколько матчей мы не проигрываем, потому что я не думаю об этом. В прошлом месяце я получил приз лучшему тренеру АПЛ, и единственное, о чем я думал: "Я хочу получить награду и в следующем месяце". Не потому, что я хочу приз, а потому, что это значит, что мы выиграли большинство матчей. Мы снова и снова хотим этого признания – не ради самой награды, а потому, что это показывает – что-то делается правильно", - цитирует Клоппа The Telegraph.