Артета: не думаю, что Обамеянг совершил фол намеренно. Он допустил ошибку

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (1:1)."Первые 35 минут матча — это именно то, что хочу видеть в исполнении "Арсенала". Мы доминировали на поле, постоянно создавали опасные моменты. Потом сбавили обороты, легче отдавали сопернику мяч. Стоит отдать должное "Кристал Пэлас" за первые 15 минут второго тайма — они навязали нам борьбу. Мы старались дать отпор, но из-за этого полностью перестали создавать моменты у ворот соперника. Такое недопустимо. Не думаю, что мы лишились концентрации. Сложно контролировать "Кристал Пэлас" в течение 90 минут. В определённый момент мы должны были уйти в защиту.Не видел эпизода, после которого Обамеянг получил красную карточку, но, наверное, для наказания был повод. Не думаю, что Обамеянг сделал это намеренно. Он допустил ошибку", - цитирует Артету BT Sport.