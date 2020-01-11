Минамино: "Ливерпуль" - лучший клуб планеты. Я не мог упустить возможность перейти в него

Японский форвард Такуми Минамино объяснил свое решение перейти в "Ливерпуль"."Я получил предложение от лучшего клуба планеты на данный момент, а это многое для меня значит. Я понял, что мне очень повезло. Это невероятная возможность, которую я не мог упустить.Интерес "Ливерпуля" меня удивил, но после двух матчей с ними в Лиге чемпионов и личного разговора с Юргеном Клоппом идея о новом вызове захватывала меня все больше и больше.Гол, забитый на "Энфилде", придал мне уверенности. Я сказал себе, что хочу чаще наслаждаться этой атмосферой", — цитирует Минамино France Football.