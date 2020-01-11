Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн успешно перенес операцию. Об этом сообщил сам футболист в своем Twitter."Операция прошла очень хорошо. Первый день восстановления начинается прямо сейчас", — написал Кейн.Игрок получил повреждение во время матча 21-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1), который прошел 1 января. Медицинский штаб "Тоттенхэма" ожидает, что форвард и капитан сборной Англии вернется к тренировкам не раньше апреля.