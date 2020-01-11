Обамеянг: надеюсь, Майер скоро поправится. Я не хотел играть так грубо

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг принес извинения за грубый фол на полузащитнике "Кристал Пэлас" Максе Майере, в результате чего получил прямое удаление на 67-й минуте."Надеюсь, Макс Майер скоро поправится. Я не хотел играть так грубо. Я ценю, что ребята продолжили бороться за победу, но, к сожалению, возвращаемся домой с ничьей", — написал Обамеянг в инстаграме.