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Обамеянг: надеюсь, Майер скоро поправится. Я не хотел играть так грубо

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг принес извинения за грубый фол на полузащитнике "Кристал Пэлас" Максе Майере, в результате чего получил прямое удаление на 67-й минуте.

"Надеюсь, Макс Майер скоро поправится. Я не хотел играть так грубо. Я ценю, что ребята продолжили бороться за победу, но, к сожалению, возвращаемся домой с ничьей", — написал Обамеянг в инстаграме.

Sport24.ru


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Теги: Обамеянг Майер Арсенал Кристал Пэлас АПЛ
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